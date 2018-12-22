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Fas'ta iki turistin öldürülmesi protesto edildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:49
Fas'ta iki turistin öldürülmesi protesto edildi

RABAT (AA) - Fas'ta hukukçular, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesini protesto etti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Danimarka ve Norveç büyükelçilikleri önünde toplanan hukukçulardan oluşan iki ayrı grup, kadın turistlerin öldürülmesine tepki gösterdi.

Grup, turistler için taziye dileklerini sunarken, suçluları lanetledi.

Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyan eylemciler, suçluların bir an önce yargılanmasını talep etti.

Fas İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, boyun kısımlarında bıçak gibi kesici bir aletle şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin Toubkal Dağı yakınlarında bulunduğu duyurulmuştu.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydedilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların, Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğuna işaret ederek, Fas'ın kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını kaydetmişti.

Yerli ve yabancı turistlerin dağ yürüyüşü ve tırmanışı için tercih ettiği Toubkal Dağı bölgesi, ülkede dağ turizmi için önemli alanlardan biri olarak biliniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:49
  1. Fas
  2. protesto
  3. turist

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