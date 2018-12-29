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Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi

Norveç ve Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İsviçre vatandaşı bir kişi gözaltına alındı

29 Aralık 2018 Cumartesi 23:46
Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi

RABAT (AA) - Fas'ta biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı olan iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Fas'ta yaşayan bir İsviçre vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Adli Araştırma Merkezi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fas'ta ikamet eden İsviçre vatandaşı bir kişi, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turisti öldürdüğü şüphesiyle Marakeş'te gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Zanlının aşırılık ve şiddet içeren fikirlere sahip olduğu, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı kişilere atış eğitimi verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Fas İçişleri Bakanlığından geçen pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 9 kişinin gözaltına alındığını kaydedilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.

Yerli ve yabancı turistlerin dağ yürüyüşü ve tırmanışı için tercih ettiği Toubkal Dağı, ülkede dağ turizmi için önemli alanlardan biri olarak biliniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:46
  1. Fas
  2. iki turistin öldürülmesi
  3. İsviçreli bir kişi gözaltında

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