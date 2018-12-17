Fas'ta iki kadın turistin cesedi bulundu

RABAT (AA) - Fas'ın orta kesimlerinde yer alan Toubkal Dağı yakınlarında Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin cesedi bulundu.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Boyun kısımlarında şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedi Toubkal Dağı yakınlarında bulundu." denildi.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yerli ve yabancı turistlerin dağ yürüyüşü ve tırmanışı için tercih ettiği bu bölge, ülkede dağ turizmi için önemli alanlardan biri olarak biliniyor.