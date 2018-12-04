Fas'ta hükümetle sendikalar arasındaki diyalog görüşmeleri

RABAT (AA) - Fas'ta kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarının arttırılması için hükümet ile işçi sendikaları arasında yapılan diyalog görüşmelerine katılan 3 büyük sendika görüşmelerden çekildi.

Fas İşçileri Genel Birliği sendikasının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan diyalog görüşmelerinden Fas İşçileri Genel Birliği, Fas Çalışma Birliği ile Demokratik Çalışma Konfederasyonunun çekildiğini duyurdu.

Hükümete, maaşların arttırılması konusunda yeni bir öneri sunma çağrısında bulunuldu.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Fas Çalışma Birliği'nden yapılan açıklamada ise diyalog oturumları sırasında hükümetin karşı çıkılan önerisinde herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle görüşmelerden çekildikleri belirtildi.

Açıklamada sendikanın bundan sonra hükümetin işçilerin beklentilerini karşılamayan önerisini ele alan diyalog oturumlarına katılmayacağı aktarıldı.

Birlik ayrıca kamu ve özel sektörde maaşların arttırılması, asgari ücretin aylık yaklaşık 300 dolara ulaşacak şekilde düzenlenmesi ve işçilere uygulanan vergilerin azaltılması yönündeki taleplerinin karşılanması gerektiğine işaret etti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, geçen ay birkaç kez sendika temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerin sonuca ulaşamaması akabinde Fas hükümeti, dün işçilerin maaşları, çalışma ve emeklilik şartlarına yönelik talepleri görüşmek üzere hükümet, sendikalar ve iş adamları temsilcilerinden oluşan üçlü diyalog oturumları başlatmıştı.

Hükümetin, geçen nisan ayında sunduğu öneri, 3 yıl boyunca kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarının 300 dirhem (30 dolar) arttırılmasını öngörüyor. Yaklaşık 431 milyon dolarlık teklif, ayrıca beşinci ve onuncu dereceler arasındaki memurların maaşlarının artırılmasını içeriyor. Sendikalar ise bunu yeterli görmeyerek, teklife karşı çıkıyor.

Fas'ta hükümet ile sendikalar arasındaki daha önceki diyalog görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.