Fas'ta hükümetle sendikalar arasında anlaşma

RABAT (AA) - Fas Devlet Bakanı Necib Bulif, sosyal diyalog çerçevesinde sendikalar ve işverenlerle tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bulif, sendika ve işveren birlikleriyle tarihi bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bu konuda son anlaşmanın sekiz yıl önce 2011'de yapıldığını hatırlatan Bulif, söz konusu anlaşmanın her şeyden önce ülke için büyük zafer ve vatandaşların geniş bir kesimini kapsayan kazanç olduğunu belirtti.

Fas hükümeti 11 Nisan'da işçi sendikalarıyla ilkesel olarak sosyal diyalog çerçevesinde bir anlaşmaya ulaştıklarını, yakın zamanda son imzanın atılacağını açıklamıştı.

Fas'ta sosyal diyalog çerçevesinde bir süredir, hükümet, en yaygın katılıma sahip işçi sendikaları ve iş adamları temsilcileri arasında ücret, emeklilik, işçi hakları gibi konularda görüşmeler yürütülüyordu.