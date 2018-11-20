0553 313 94 23

Fas'ta Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 mahkuma af

20 Kasım 2018 Salı 17:54
Fas'ta Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 mahkuma af

İSTANBUL (AA) - Fas'ta Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 hükümlü hakkında af kararı çıkarıldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed, Peygamber efendimizin doğum yıl dönümü dolayısıyla hüküm giyen 792 kişi hakkında af kararı verdi.

Umman Sultanlığı'nda da çeşitli suçlardan hüküm giymiş 298 mahkum hakkında 17 Kasım'da af kararı çıkarılmıştı. Kararın "Umman Ulusal Bayramı" ve Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü öncesi çıkarıldığına dikkat çekilmişti.





Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:54
  1. af
  2. Fas
  3. Umman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Bedelli askerlikten 853 futbolcu..
    3. İngiltere Dışişleri Bakanlığı:..
    4. Sokak ortasında kanlı infaz! Kafasına..
    5. AB ve Türkiye reform çabalarını ele..
    6. Polis olma yaşı kaç?
    7. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    8. 'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride..
    9. Botan Vadisi'nde "Karadeniz rüzgarı"..
    10. Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli
    11. "Zorlu sürece iyi bir giriş yapmak..
    12. Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik..
    13. TBMM Genel Kurulu
    14. Kayseri'de tramvayla okul servisi..
    15. Polisi yaralayan sürücü uyuşturucu..
    16. Kayseri’de boşanmak isteyen eşini..
    17. Kayseri’de tramvay öğrenci servisine..
    18. Nissan'ın üst yöneticisinin tutuklanması
    19. Kedilerin ısınması için yakılan soba..
    20. Islak saçla uyumanın olumsuz etkileri
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı