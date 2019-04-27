Fas’ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 ölü, 17 yaralı Fas’ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Fas’ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Fas’ın Berkane şehri yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Kazada, yaralanan 17 kişi, Berkane’daki en yakın hastanelere kaldırıldı.

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