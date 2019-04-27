Fas’ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 ölü, 17 yaralı
Fas’ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.27 Nisan 2019 Cumartesi 16:33
Fas’ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Fas’ın Berkane şehri yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Kazada, yaralanan 17 kişi, Berkane’daki en yakın hastanelere kaldırıldı.
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