Fas'ta gazetecilerin yargılanmasına tepki

RABAT (AA) - Fas'ta 4 gazetecinin "meclis komitesinin raporu hakkında gizli bilgiler yayımlama" suçlamasıyla yargılanması protesto edildi.

Başkent Rabat'taki Asliye Ceza Mahkemesi'nin önünde bir araya gelen onlarca gazeteci ve hukukçu, "emeklilik fonu hakkında meclis komitesinin hazırladığı rapora ilişkin gizli bilgiler yayımlama" suçlamasıyla yargılanan Abdulhak Bilşukur, Abdulilah Suhayr, Muhammed Ahdad, Kevser Zeki ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Fas Ulusal Medya Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen eylemde, medyaya yönelik baskı uygulamaları aleyhinde sloganlar atıldı.

AA muhabirine konuşan Fas Ulusal Medya Sendikası Başkanı Abdullah el-Bakkali, 4 gazeteci hakkında haksız bir yargılama yapıldığını belirterek, "Gazetecilere baskı yapmak için gerçekleştirilen bu yargılama siyaset kokuyor." dedi.

Gösteriye katılan Fas Genç Gazeteciler Forumu Başkanı Sami el-Mudeni de yargılamanın durdurulması çağrısı yaptı.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, daha önce yaptığı açıklamalarda, dört gazetecinin yargılanması meselesinde hükümetin parmağı olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Söz konusu aşamaya Başbakan ya da Adalet Bakanının girişimiyle değil meclis komitesinin talebiyle gelindiğini belirten Halfi, konunun, yargı meselesi olduğunu ve hükümetin yorum yapma imkanı bulunmadığını kaydetmişti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gazetecilerin duruşmalarının yapılması bekleniyor. Ulusal Medya Sendikası dün gazeteciler hakkında hapis cezası kararlarının alınabileceği uyarısında bulunmuştu.