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Fas'ta domuz gribi nedeniyle ilk ölüm

Fas'ta domuz gribi nedeniyle Kazablanka kentinde 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:07
Fas'ta domuz gribi nedeniyle ilk ölüm

RABAT (AA) - Fas'ta domuz gribi ilk kez can aldı.

Faslı Said Adeni, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, 34 yaşında 7 aylık hamile eşi Yüsra Adeni'nin domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Adeni, birkaç gün önce hastalığın sürecine ilişkin yaptığı basın açıklamasında Fes kentine seyahati sırasında halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne yakalanan eşinin kentteki özel bir klinikte tedavisinin başlatıldığını söylemişti.

Eşinin 3 gün tedavinin ardından Kazablanka'da daha teçhizatlı bir kliniğe sevk edildiğini kaydeden Adeni, "Doktorlar, bu virüsün özellikli hamileler için ölümcül tehlike taşıdığını ve eşimin eski sağlığına kavuşmasının mucize olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı medya organlarında ülkede domuz gribi tespit edilen vakalar olduğuna ilişkin haberlere işaret edilerek, bakanlığın, mevsimsel grip virüsleri konusunda çalışmalarına devam ettiği ve endişe edilecek bir durum olmadığı aktarılmıştı.

Her yıl kış mevsiminde bu hastalığın epidemiyolojik denetiminin artırıldığına dikkati çeken Bakanlık, özellikle hamile kadınlar, 6 ay ila 5 yaşındaki çocuklar, 65 yaş ve üstü, kronik hastalar başta olmak üzere halka aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, H1N1 virüsü, mevsimsel grip virüsüne benzer şekilde insanlar arasında kolayca yayılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:07
  1. domuz gribi
  2. Fas
  3. Kazablanka

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