Fas'ta domuz gribi can aldı: 5 ölü

RABAT (AA) - Fas Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali, ülkede hafta başından bu yana 5 kişinin domuz gribinden öldüğünü duyurdu. Fas haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Dikkali, domuz gribinden ölen 5 kişinin, virüse yakalanmadan önce sağlık durumlarının iyi olmadığını, bu yüzden hastalığa yenik düştüklerini belirtti. Dikkali, Sağlık Bakanlığının hastalığın yayılmasını engellemek için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Fas'ta domuz giribinden ilk ölüm olayı pazartesi günü yaşanmıştı.

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