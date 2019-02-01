Fas'ta domuz gribi can aldı: 5 ölü

Fas'ta domuz gribi can aldı: 5 ölü01 Şubat 2019 Cuma 03:49
RABAT (AA) - Fas Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali, ülkede hafta başından bu yana 5 kişinin domuz gribinden öldüğünü duyurdu.
Fas haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Dikkali, domuz gribinden ölen 5 kişinin, virüse yakalanmadan önce sağlık durumlarının iyi olmadığını, bu yüzden hastalığa yenik düştüklerini belirtti.
Dikkali, Sağlık Bakanlığının hastalığın yayılmasını engellemek için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Fas'ta domuz giribinden ilk ölüm olayı pazartesi günü yaşanmıştı.
YORUM YAZ