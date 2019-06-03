0553 313 94 23

Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:36
Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi

RABAT (AA) - Fas'ın Tanca kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişilik terör hücresi çökertildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı İstihbarat Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Yargı Araştırmaları Merkezi'nin ülkede terör eylemleri hazırlığında olan ve DEAŞ ile bağlantısı tespit edilen 3 kişilik terör hücresini çökerttiği belirtildi.

Şüphelilerin Tinghir ve Raşidiye bölgelerinden olduğu ve yaşlarının 26 ile 28 arasında değiştiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin DEAŞ propagandası yaptığı ve terör eylemlerine hazırlık olarak kendilerine yeni elemanlar bulmak için çalıştıkları kaydedildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:36
  1. deaş
  2. Fas
  3. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arpa tarlası alev alev yandı
    1. Arpa tarlası alev alev yandı
    2. Bursa’da olaylı seyyar operasyonu
    3. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
    4. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
    5. "331 bin mülteci geri döndü"
    6. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    7. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
    8. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
    9. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
    10. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
    11. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
    12. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
    13. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    14. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
    15. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
    16. Vali drone destekli trafik denetimine..
    17. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
    18. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
    19. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
    20. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular