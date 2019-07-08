Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

RABAT (AA) - Fas emniyet güçleri, ülkeden Avrupa'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi. Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tanger Med Limanı'nda, uluslararası nakliyede kullanılan 3 kamyona yüklenmiş 27 ton 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şoför ile 3 yardımcısının gözaltına alındığı belirtilirken, söz konusu kamyonların endüstriyel ekipman taşımak için Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.



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