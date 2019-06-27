0553 313 94 23

Fas'ta 2 kadın turistin öldürüldüğü davada idam istemi

27 Haziran 2019 Perşembe 23:45
Fas'ta 2 kadın turistin öldürüldüğü davada idam istemi

RABAT (AA) - Fas'ta Başsavcılık biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında idam cezası istedi.

Rabat kentindeki Sale Mahkemesi'nde iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına bugün de devam edildi.

Başsavcılık 22 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan Abdussamed el-Cud (25), Yunus Uziyad (27) ve Reşid Afati (33) hakkında idam cezası talep etti.

Savcılık cinayet gerçekleşmeden önce olay mahallinden kaçan sanık Abdurrahim Hayali (33) hakkında ise ömür boyu hapis talebinde bulunurken, olayda biri İsviçre vatandaşı olmak üzere tutuklu bulunan sanıklar hakkında ise 10 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezası istedi.

Öldürülen iki kadın turistin avukatları ise devletten kurbanların ailesi için 10 milyon dirhem (yaklaşık 1 milyon 44 bin dolar) tazminat ödemesini istedi.

Devleti temsilen duruşmaya katılan avukat Abdullatif Vehbi, bir sonraki duruşmada devletin önerilen tazminat talebine cevap vereceğini söyledi.

Hakim, 11 Temmuz'u duruşmanın tamamlanma tarihi olarak belirledi.

Fas İçişleri Bakanlığından Aralık 2018'de yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri İsviçre vatandaşı olmak üzere 22 kişi gözaltına alınmıştı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 23:45
  1. Fas
  2. iki turist kadın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal madde deposunda patlama!
    1. Kimyasal madde deposunda patlama!
    2. MHP'li vekil paylaştı! Japon..
    3. Koşu testi esnasında rahatsızlanan..
    4. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    5. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    6. Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini..
    7. Didim Uluslararası Halk Oyunları..
    8. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    9. ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık..
    10. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    11. Takı satan kadınlardan davullu zurnalı..
    12. Ayı saldırısında köpeği kurtardı
    13. Yürekleri ağza getirdi
    14. Kameralara aldırış etmeden çaldı
    15. Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası
    16. Tekirdağ’da 20 tonluk formik asit..
    17. Bilecik'te iki grup arasında kavga: 6..
    18. GÜNCELLEME - Suriye rejim güçlerinden..
    19. Tekirdağ'da tekstil fabrikasının..
    20. Başkent’te 60 kişi yemekten zehirlendi
    21. Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı
    22. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    23. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    24. MSB: "İdlip’te rejim güçlerince 10..
    25. ABD, Sudan'da sivil hükümet..
    26. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu göreve..
    27. Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk..
    28. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari’de..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2019
    30. Avrasya Tüneli bakıma alındı! İşte..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı