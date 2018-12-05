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Fas'ta 11. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu başladı

Göç sorunları ve bunun kalkınmayla olan ilişkilerinin ele alındığı forum 3 gün sürecek

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:44
Fas'ta 11. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu başladı

MARAKEŞ (AA) - Fas'ın Marakeş kentinde "Tüm Göçmenlerin Enerjilerini Kalkınmada Kullanmak İçin Yükümlülükleri Yerine Getirme" sloganıyla düzenlenen 11. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu başladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, forumun açılışında yaptığı konuşmada, batı ülkelerine, göçmenlere yönelik kışkırtma ve nefret söylemlerine karşı koymaları çağrısında bulundu.

Bazı siyasi tarafların, göçmenleri kendi problemleri için günah keçisi olarak kullandığını belirten Vitorino, "Batı ülkeleri, özellikle göçmen kabul eden ülkeler, göçmenlere yönelik kışkırtma ve nefret söylemlerine karşı koymalı." dedi.

Vitorino, gelecek hafta Marakeş kentinde imzalanması beklenen Küresel Göç Anlaşması'nın başarılı olması için çalışmanın zorunlu olduğunu dile getirdi.

Fas Göç ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanı Abdulkerim bin Atik de ülkesinin, Afrika'daki göç sorununun kalkınmanın önünde engel teşkil ettiği kanaatinde olduğunu ve sorunun, Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle işbirliği yapmadan çözülemeyeceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in, göçmen akını sorununun çözümünün zor olduğunu kabullendiğini dile getiren Bin Atik, göç ve insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren suç şebekelerine karşı koyma sorumluluğunun, dünya ülkeleri arasında müşterek konu olduğunu vurguladı.

Küresel Göç Anlaşması'nın, Aralık ayı ortalarında Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek uluslararası bir konferansta resmi olarak onaylanması bekleniyor.

Anlaşma, insan hakları ile çocuk haklarını savunma, ulusal egemenliğin tanınmasının yanı sıra göçe karşı koymada göçmenlerin entegrasyonunu iyileştirmesinde ülkelere yardımcı olma ve deneyim alışverişinde bulunmak için bir takvim içeriyor.

Dünyanın farklı yerlerinden 135 ülke temsilcilerinin katılımıyla 3 gün sürecek olan 11. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'nda göç sorunları ve bunun kalkınmayla olan ilişkileri ele alınıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:44
  1. 11. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu
  2. Fas
  3. Marakeş
  4. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino

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