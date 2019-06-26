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Faslı STK'dan ülkenin Manama çalıştayına katılmasına tepki

Faslı sivil toplum kuruluşu, Fas'ın Bahreyn'de düzenlenen çalıştaya katılmasına tepki gösterdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
Faslı STK'dan ülkenin Manama çalıştayına katılmasına tepki

RABAT (AA) - Faslı sivil toplum kuruluşu, Fas'ın ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmasına tepki göstererek, bu tutumun halkın taleplerini göz ardı ettiğini bildirdi.

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın Manama'daki çalıştaya katılması kınandı.

Açıklamada, bu tutumun Fas halkının taleplerini göz ardı ettiği, çalıştaya tepki gösteren ve bunun için protesto düzenleyen halkın tutumuyla ve ulusal otoriteyi muhafaza etme gerekliliğiyle çeliştiği ifade edildi.

Fas'ın söz konusu çalıştaya katılmasının ulusalcılık ve halkçılığa aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, Faslı yetkililerin konferanstan çekilmesi talep edildi.

Ayrıca ülke yetkililerinin Fas halkından bu tutumundan ötürü özür dilemesi istendi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta geçen pazar günü binlerce kişi "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Manama'daki ekonomi çalıştayını protesto etmişti.

- Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
  1. Bahreyn
  2. Fas
  3. Manama

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