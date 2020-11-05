Faşizm Batı’da kol geziyor

Sözde medeniyetin beşiği ve insan haklarını merkez noktası kabul edilen Avrupa’da Müslümanlara yaşam hakkı tanınmıyor. Irkçılık ve İslam düşmanlığı Batı’da hazırlanan raporların sayfalarına yahut da yapılan araştırmaların istatistiklerine yansıyor.Ülkemize insan hakları dersi verme küstahlığı gösteren Batılı devletlerde totaliter bir yönetimin ayak izleri bütün kıtayı sarıyor. Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon Merkezi’nin (DOKUSTELLE) hazırladığı rapor Batı’daki ırkçılığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Saldırılar arttı

Avusturya’da Müslümanlara yönelik saldırılar son dönemlerde yüzde 200 oranında artış gösterdi. Müslümanlara yönelik bin 51 filli saldırıda bulunuldu. Kadın hakları noktasında mangalda kül bırakmayan Avusturya’da söz konusu Müslüman kadınlar olduğunda tam bir barbarlık örneği sergilendi. Saldırıların yüzde 87’si masum ve savunmasız Müslüman kadınlara yönelik ağırlıklı olarak erkekler tarafından gerçekleştirildi.

‘Ötekine’ yaşam hakkı yok

Avusturya’da faaliyet gösteren Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA) Derneği’nin hazırladığı rapora göre ise Müslümanlara yönelik bin 950 ırkçı saldırı gerçekleşti. Daha vahim olanı ise bu saldırıların 355’i park, avm, sokak gibi kamuya açık alanlarda vuku bulmasının tespiti oldu. Almanya’daki yükselen ırkçılığı ise Alman Federal Hükümeti’nin paylaştığı veriler ifşa etti. Almanya’da ‘Naziler’ olarak ifade edilen aşırı sağcı blok ‘kendinden olmayanlara’ karşı 20 bin 856 saldırı gerçekleştirdi. İç savaş ya da çeşitli sebeplerden dolayı Almanya’ya sığınmak zorunda kalan mülteciler de Alman faşizminden nasibini aldı. Sığınmacılara yönelik 895 saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların 91’i bizzat sığınmacıların kaldığı kamplara yapıldı. Bu hain saldırılarda 146 sığınmacı yaralandı.

Macron körükledi

Macron’un yönetiminde artan ırkçı söylemlerden Fransa’daki Müslümanlar olumsuz şekilde etkilendi. Fransa İslamofobi Gözlemevi’nin hazırladığı rapor, Müslümanların sistematik saldırılara maruz kaldığını ispat etti. Fransa’da Macron döneminde Müslümanlara yönelik saldırılar yüzde 54 oranında artış gösterdi. Fransa’da Müslümanları hedef alan 154 ırkçı saldırının gerçekleştirildiği raporun sayfalarında yer aldı.