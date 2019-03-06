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Fas'ın yeni uydusunun hedefi "bölgesel ve ulusal güvenlik"

Faslı Güvenlik Uzmanı Abdurrahman Mekavi:- "Bu uyduyla Fas'ın yanı sıra Kuzey Afrika ve Sahil kesimindeki kardeş ülkelerin ulusal güvenliğinin korunması hedefleniyor"- "Fas ayrıca askeri sanayide de yeni adımlar attı"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:31
Fas'ın yeni uydusunun hedefi "bölgesel ve ulusal güvenlik"

RABAT (AA) - HALİD MECDUB - Faslı Güvenlik Uzmanı Abdurrahman Mekavi, ülkesinin geçen yıl fırlattığı "MUHAMMED VI-B" adlı uydunun bölgesel ve ulusal güvenliği korumayı amaçladığını belirtti.

Mekavi, Fas'ın uzay endüstrisi yolunda attığı adımlara,"MUHAMMED VI-B" uydusunun özellikleri ve hedeflenen rolüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"MUHAMMED VI-B" adlı uydunun Sahil ülkelerinin tamamını kapsayan 7 milyon 700 bin kilometrekare büyüklüğünde coğrafi bölgeleri gözlem özelliği bulunduğuna işaret eden Mekavi, "Bu uyduyla (MUHAMMED VI-B) Fas'ın yanı sıra Kuzey Afrika ve Sahil kesimindeki kardeş ülkelerin ulusal güvenliğinin korunması hedefleniyor." dedi.

Fas'ın MUHAMMED VI-A ve MUHAMMED VI-B uydularıyla ekonomik, çevresel ve istihbarat alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını kaydeden Mekavi, yeni uydunun, hareketli ve sabit nesneleri denetim özelliğine de sahip olduğunu ifade etti.

Mekavi, ayrıca uydunun Sale kentindeki askeri üsse bilgi aktarımı yaptığını söyledi.

Fas'taki uzay teknolojisinin gelişimine ilişkin Mekavi, "Fas, 2000 yılından bu yana özellikle uçak motorları, silahlar, otomobiller ve Fransız tank motorlarının parçalarının imalatında yol katetti. Fas ayrıca askeri sanayide de yeni adımlar attı."

Mekavi, askeri, istihbarat, ekonomik ve ekolojik hizmetler sağlayan söz konusu iki uydunun alımının Fas ile Fransa arasındaki anlaşmaya dayandığını söyledi.

- Uydu terör ve düzensiz göçü de denetleyecek

İkinci uydunun ilk uydu açısından tamamlayıcı yazılımlar içerdiğini belirten Mekavi, Fas'ta bulunan askeri uzay üssünün, uydular için yazılım üretiminin çekirdeğini oluşturacağını söyledi.

Mekavi, uzay teknolojileri alanında önemli yeteneklere sahip olan Fas'ın bu alanda öncü bir ülke olabileceğinin altını çizdi.

"MUHAMMED VI-A" uydusunun terörizmin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini, Sahil ülkelerdeki terörist grupların hareketlerini azaltabileceğini vurgulayan Mekavi, uyduyla ayrıca diğer ülkelerden Fas'a düzensiz göçü denetlemenin amaçlandığını söyledi.

İspanya ve Cezayir gibi komşu ülkeler için herhangi bir tehlike teşkil etmediğinin altını çizen Mekavi, özellikle İspanya'nın Fas ve Cezayir'in topraklarını kapsayan birçok uydusu bulunduğuna dikkati çekti.

Fas "MUHAMMED VI-A" gözlem uydusunu 7 Kasım 2017'de, yüksek çözünürlüklü "MUHAMMED VI-B" gözlem uydusunu 21 Kasım 2018'de uzaya göndermişti.

Sivil ve güvenlik alanlarında hizmet verme kapasitesine sahip "MUHAMMED VI-B" uydusunun, gözlem, haritalama, arazi inceleme, bölgesel kalkınma, tarımsal gözlem, doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi, çölleşmenin izlenmesi, sınır ve kıyı gözetimi için kullanılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:31
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