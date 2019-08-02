Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın Çatı katındaki mutfakta çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Levazım Mahallesi'ndeki başkonsolosluğun çatı katındaki mutfaktan dumanlar çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.