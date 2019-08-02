Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın
Çatı katındaki mutfakta çıkan yangın söndürüldü02 Ağustos 2019 Cuma 14:03
İSTANBUL (AA) - Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Levazım Mahallesi'ndeki başkonsolosluğun çatı katındaki mutfaktan dumanlar çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
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