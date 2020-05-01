Fâsık kime denir?

Fâsık “dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma” anlamına gelen “fısk” kelimesinden türetilmiş bir isim olup “Allah’ın buyruklarına itaat etmeyip âsi olan mümin, münafık veya kâfir” mânalarında kullanılan bir terimdir. Genellikle büyük günahları işleyen kimselere fâsık denmiştir.

Biraz daha geniş anlamıyla fâsık; büyük günâh işleyerek veya küçük günâhta ısrar ederek hak yoldan çıkan, dinin hükümlerine bağlanıp onları kabul ettikten sonra o hükümlerin tamamını ya da bir kısmını ihlâl eden anlamına da gelmektedir.

Âlimlerimiz fıskın hem kalp, hem dil, hem de amelen olabileceğini belirtmişlerdir. Örnek verecek olursak; haset kalbî bir fısktır. Sövmek lisanî bir fısktır. Zina amelî bir fısktır.

İşte bir insanın fısk içerisine düşmesi bu üç sûretten biri ile olur.

Fâsıkın üç mertebesi vardır:

1- Günahı çirkin görmekle birlikte dalgınlıkla, bilinçsizce bazen günah işlemek.

2- Günahların günah olduğunu bilerek, bilinçli olarak günah işlemek.

3- Haramı, günahı mubah sayarak, çirkinlikte bulunmak ve bulunmaya devam etmektir.

Bu küfrü gerektiren bir durumdur; bu noktada kişinin iman ile, din ile ilişkisi kesilmiş olur. Fâsıkın üçüncü mertebesinde olmayan günahkâr mümindir.

Kur’an’da fasık

Kur’an-ı Kerîm’de geçen fısk ve fâsıklar tâbiri genellikle küfür ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır:

“Andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fâsıklardan başkası inkâr etmez.”

¥ (Bakara-99);

“...Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler fâsıkların tâ kendileridirler”

¥ (Mâide-47);

Kuran-ı Kerim’de Fasık’ın diğer anlamlarda kullanılışına da örnekler verelim :

Zalim anlamında; `

‘’Fakat zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de fâsık olmaları yüzünden, üzerlerine gökten azap indirdik.”

¥ (Bakara-59).

Hak yoldan çıkma anlamında:

“Ayetlerimizi yalanlayanlara ise, doğru yoldan çıkmaları sebebiyle azap dokunacaktır.”

¥ (Enâm-49).

Yalancı anlamında:

“Ey iman edenler, eğer fâsık bir kimse size bir haber getirirse, onun doğruluk derecesini araştırın...”

¥ (Hucurât-6)

İffetli kadına zina iftirası atan anlamında:

“İffetli kadınlara zina isnâd edip de, sonra bu iddialarını doğrulayacak dört şahit getirmeyenlere seksen değnek vurun. Onların şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin. İşte “onlar fâsıkların ta kendileridir. Ancak, bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar bu hükmün dışındadır...”

¥ (Nûr-4,5).

Büyük günahlar

Hadislerde de bazı büyük günahlar sayılmıştır: Allah`a şirk koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek, yalancı şahitlik, sihir, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, cihâd alanından kaçmak, iffetli mümin bir kadına zina iftirasında bulunmak, zina yapmak, Mescid-i Haram`da günah işlemek bunlar arasındadır.

¥ (Buharİ, Müslim, Tirmizî).

“Hz. Ali, hırsızlık ve şarap içmenin de büyük günahlardan olduğunu söylemiştir.”

¥ (Teftâzânî)

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, hiçbir kimseye fısk isnadıyla bir söz söylememek gerekir.

Bu hususta Hz. Peygamber (sav.)’in “Hiçbir kişi başka bir kimseye fısk (sapıklık) isnadıyla ‘ya fâsık’ diye söz atamaz, atmaya hakkı yoktur. Yine böyle küfür de isnad edemez.

Şayet atar da attığı kimse atılan fıskın veya küfrün sahibi değilse bu sıfatlar muhakkak atan kimseye döner, fâsık veya kâfir olur.’’

¥ (Buhâri).