Fas ve Ürdün'den "Golan işgal altındaki Suriye toprağıdır" açıklaması

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Golan Tepeleri için "işgal altındaki Suriye toprağı" ifadesini kullanarak, "İsrail'in tepeleri ilhak kararının illegal ve geçersiz" olduğunu belirtti.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Kazablanka kentinde düzenlediği basın toplantısında, iki ülke kralının ortak yazılı açıklamasını okudu.

"Golan Tepeleri, işgal altındaki Suriye toprağıdır. İsrail'in tepeleri ilhak kararı, illegal ve geçersizdir." denilen açıklamada, söz konusu kararın, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası kararları ihlâl anlamı taşıdığı" ifade edildi.

- "Kudüs'ü savunmak iki kardeş ülkenin birinci önceliğidir"

Yaptıkları ortak açıklamada Kudüs ve Filistin davasına verdikleri desteği de yineleyen Fas ve Ürdün kralları, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusunda Filistin halkının haklı davasının yanında olduklarını kaydetti.

Doğu Kudüs'teki mevcut tarihi, yasal ve demografik durumu değiştirmeye dönük İsrail'in tek taraflı adım ve uygulamalarını kabul etmediklerini vurgulayan Kral 6. Muhammed ile Kral 2. Abdullah, "Kudüs'ü ve kutsal değerlerini savunmak; siyasi, yasal ve tarihi durumunu değiştirmeye yönelik çabalar karşısında onu muhafaza etmek iki kardeş ülkenin birinci önceliğidir." ifadelerini kullandı.



- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.



Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.



İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.