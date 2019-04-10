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Fas ve Kuveyt'ten Libya'daki krizin çözümü için "Suheyrat Anlaşması" vurgusu

Fas ve Kuveyt: "Libya'daki kriz ancak (2015 yılında imzalanan) Suheyrat Anlaşması'na uygun siyasi yollarla çözülebilir"

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:01
Fas ve Kuveyt'ten Libya'daki krizin çözümü için "Suheyrat Anlaşması" vurgusu

RABAT (AA) - Fas ve Kuveyt, Libya'daki çatışan taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, çözümün 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması olduğunu vurguladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kuveyt'te düzenlenen 9. Fas-Kuveyt Ortak Yüksek Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'daki kriz ancak (2015 yılında imzalanan) Suheyrat Anlaşması'na uygun siyasi yollarla çözülebilir." denildi.

Libya'daki olaylardan derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, taraflara soğukkanlı olma ve şiddetten uzak durma çağrısında bulunuldu.

- Fas-Kuveyt arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Öte yandan, Fas ve Kuveyt arasında gıda ürünlerinin sağlık güvenliği, sosyal işler, sivil hizmet, yönetim geliştirme, eğitim sektörü ve çevre koruma konularında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

İmza töreninde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah hazır bulundu.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 00:01
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