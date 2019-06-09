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Fas ve Fransa’dan “Yüzyılın anlaşması” açıklaması

Fas ve Fransa'nın dışişleri bakanları, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin ayrıntıları bilmediklerini belirtti

09 Haziran 2019 Pazar 04:25
Fas ve Fransa’dan “Yüzyılın anlaşması” açıklaması

RABAT (AA) - Fas ve Fransa'nın dışişleri bakanları, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin ayrıntıları bilmediklerini söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla ilgili ülkesinin tutumuna ilişkin sorusu üzerine Burita, söz konusu planla ilgili herhangi bir detaya vakıf olmadığını belirterek ülkesinin bu plana ilişkin ayrıntıları öğrendikten sonra tutumunu açıklayacağını dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen İsrail-Filistin barış planına ilişkin detaylara sahip olmadıklarını aktararak "Eğer bu plana dair bir bilgisi olan varsa bize de anlatsın, teşekkür edelim." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 04:25
  1. Fas
  2. Fransa
  3. yüzyılın anlaşması

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