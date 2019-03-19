Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen yakalandı Kırklareli’nde, yasa dışı yollarla 1 ay önce Türkiye’ye giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde, yasa dışı yollarla 1 ay önce Türkiye’ye giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre Türkiye’ye 1 ay önce Van ili sınırını kullanarak giriş yapan Fas ve Cezayir uyruklu 2 göçmen, Edirne iline giderken Babaeski Karacaoğlan köyünde yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, yasal işlemlerinin bitmesinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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