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Fas ordusuna ait savaş uçağı düştü

- Ordu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:42
Fas ordusuna ait savaş uçağı düştü

RABAT (AA) - Fas ordusu, ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı Mirage F1 tipi savaş uçağının, yerel saatle 11.30'da "teknik arıza" sebebiyle düştüğü belirtildi.

Uçağın ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yaptığı aktarılan açıklamada, pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:42
  1. Fas
  2. Mirage F1
  3. savaş uçağı

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