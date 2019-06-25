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Fas Meclisi'nden AB ile yapılan avlanma mesafesi anlaşmasına onay

25 Haziran 2019 Salı 11:23
Fas Meclisi'nden AB ile yapılan avlanma mesafesi anlaşmasına onay

RABAT (AA) - Fas ile Avrupa Birliği (AB) arasında sene başında imzalanan avlanma mesafesine ilişkin anlaşma Fas Meclisi'nden geçti.

Mecliste yapılan oylamada, Avrupalı gemilere Fas kara sularında avlanma hakkı tanıyan anlaşmaya onay veren yasa tasarısı kabul edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Munya Busitte, Meclis'te anlaşmanın içeriğine ilişkin yaptığı konuşmada, "Yapılan bu balıkçılık anlaşması son derece önemli bir olay. Anlaşma Fas-AB ilişkilerinde tarihi bir aşamayı temsil ediyor; tarafların çok boyutlu stratejik ortaklığa bağlılığının güçlü bir göstergesi." dedi.

Busitte, Batı Sahra bölgesinin anlaşmaya dahil edilmesinin, "Fas'ın tek başına güney bölgelerini (Batı Sahra) kapsayan anlaşmalar yapmaya hakkı olduğunun" ispatı niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Avlanma mesafesine ilişkin balıkçılık anlaşması AB ile Faslı yetkililer arasında bu yıl 14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalanmıştı.

Avrupalı gemilere Fas kara sularında avlanma hakkı tanıyan anlaşmanın, Fas'ın odaklandığı ve daha önce taraflar arasında ihtilafa neden olan Batı Sahra'nın kara sularını da kapsadığı belirtilmişti.

Fas kara sularında İspanya, Fransa, Hollanda ve Litvanya gibi 11 ülkenin gemisi çalışıyor.

Fas'la AB arasında 2014'te yürürlüğe giren balıkçılık anlaşması 14 Temmuz 2018'de son bulmuştu.

Geçen yıl temmuz ayında anlaşmanın uzatılmasına ilişkin yapılan görüşmelerde, yeni anlaşmanın Batı Sahra kara sularını kapsayıp kapsamayacağı konusu ihtilafa neden olmuştu.

Taraflar arasında o dönem imzalanan protokolde AB'nin kara sularında avlanma imkanından dolayı Fas'a yıllık 52,2 milyon avro ödeme yapması öngörülmüştü.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:23
  1. avlanma mesafesi
  2. Avrupa Birliği
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