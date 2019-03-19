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Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç bildirgesi açıklaması

İSİPAB 14. Konferansı'na da başkanlık eden Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki, önceki oturumlardan kalan ihtilaflı konular sebebiyle sonuç bildirgesi yayımlamadıklarını açıkladı

19 Mart 2019 Salı 17:32
Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç bildirgesi açıklaması

RABAT (AA) - Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nda ihtilaflı durumlardan dolayı sonuç bildirgesi yayımlamama kararı alındığını söyledi.

İSİPAB 14. Konferansı'na da başkanlık eden Maliki, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, önceki oturumlardan kalan ihtilaflar sebebiyle İSİPAB Yürütme Komitesi'nin sonuç bildirgesi yayımlamaması konusunda ilk günden anlaşma sağlandığını belirtti.

Önceki oturumlarda yayımlanan sonuç bildirgelerinin uygulanmasının zor olduğunu ve Birliğin güvenilirliğini etkilediğini kaydeden Maliki, sonuç bildirgesinin birleştirmeden çok ayrılık meydana getirmesinden dolayı sadece Rabat Deklarasyonu yayımladıklarını aktardı.

Maliki, "Rabat Deklarasyonu, Birliğin çalışma metodolojisinin, özellikle de görevinin ayrıştırma değil birleştirme misyonu olarak değiştirilmesi çerçevesinde yayımlandı." ifadelerini kullandı.

- "İran, katılım şartlarına saygı göstermedi"

İran'ın konferansta olmaması konusuna da değinen Maliki, Tahran heyetinin katılım şartlarına "saygı göstermediği" için İSİPAB Konferansı'nda yer almadığını belirtti.

Birliğin Genel Sekreterliğinin üye devletleri davet ettiğini, tüm üyelere özellikle sayı konusunda bildirim yapıldığını, ancak 30-40 kişilik heyeti kabul etmenin zor olduğunu söyleyen Maliki, ülkesinin gerekli sorumluluklara dikkat ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı İSİPAB 14. Konferansı, 11-14 Mart tarihlerinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, İslam ülkeleri arasında dayanışmanın artırılması amacıyla 1999 yılında kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da olan Birliğin 54 üyesi bulunuyor.



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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:32
  1. Fas Meclis Başkanı
  2. iran
  3. İSİPAB

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