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Fas Kralı'ndan şaşırtan karar! Yahudilere hizmet ediyor

Yahudilere yakınlığıyla bilinen Fas Kralı 6. Muhammed, bir hizmete daha imza attı. Kral,Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı iddialarını içeren Holokost'un lise eğitim müfredatına eklenmesi için talimat verdiği öğrenildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:22
Fas Kralı'ndan şaşırtan karar! Yahudilere hizmet ediyor

Siyonist sever olarak bilinen, Yahudi Hahamlardan dua isteyen Fas Kralı VI. Muhammed, Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımı iddialarını içeren Holokost'un lise eğitim müfredatına eklenmesi için talimat verdi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, lise müfredatlarına, Holokost’un konu olarak dahil edilmesi için eğitim bakanlığına emir verdiği belirtildi.

Fas Kral’ının danışmanı olan André Azoulay’ın kızı, aynı zamanda UNESCO Başkanı olan Yahudi kökenli Audrey Azoulay Twitter hesabında, “Kral antisemitizmi ifade özgürlüğünün ve beraber yaşamanın tam zıttı olarak sundu; antisemitizm ile savaşın eğitim ve kültür savaşı olduğunu söyledi” dedi.

İsrail ile iyi ilişkileri olan Fas'ın bir önceki hükümdarı V. Muhammed de Yahudilere karşı sıcak tutumuyla biliniyor.

Ayrıca, Fas Kralı 6. Muhammed, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü dükkânlardan birinde kendine gözlük bakarken karşılaştığı Yahudi Hahamdan dua istemişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:22
  1. Fas Kralı 6. Muhammed
  2. Fas

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