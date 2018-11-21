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Fas ikinci uydusunu uzaya gönderdi

Fas'ın yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu "MOHAMMED VI-B" uzaya fırlatıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:18
Fas ikinci uydusunu uzaya gönderdi

RABAT (AA) - Fas'ın yüksek çözünürlüklü "MOHAMMED VI-B" gözlem uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

Thales Alenia Space Şirketinin paylaştığı video kaydına göre, uydu yerel saatle 02.42'de Fransız Guyanası'ndaki Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme özelliğine sahip uydunun fırlatma roketinden ayrılmasının 55 dakika sürdüğü belirtildi.

Sivil ve güvenlik alanlarında hizmet verme kapasitesine sahip "MOHAMMED VI-B" uydusunun, gözlem, haritalama, arazi inceleme, bölgesel kalkınma, tarımsal gözlem, doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi, çölleşmenin izlenmesi, sınır ve kıyı gözetimi için kullanılması bekleniyor.

Fas "MOHAMMED VI-A" gözlem uydusunu geçen 7 Kasım 2017'de uzaya göndermişti.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:18
  1. Fas
  2. gözlem uydusu
  3. MOHAMMED VI-B

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