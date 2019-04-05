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Fas, Guterres'in Batı Sahra'ya ilişkin raporunu inceleyecek

05 Nisan 2019 Cuma 04:42
Fas, Guterres'in Batı Sahra'ya ilişkin raporunu inceleyecek

RABAT (AA) - Fas hükümetince Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Batı Sahra bölgesindeki insan hakları durumunu eleştiren raporunun inceleneceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halefi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Guterres'in son "Batı Sahra Raporu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Raporda kontrol edilmesi gereken bazı hususlar bulunduğunu dile getiren Halefi "Fas, uygun çerçeve içinde ve BM tarafından oluşturulan mekanizmalara göre söz konusu raporu zamanında inceleyecek." dedi.

Raporun "Bazılarının inkar etmeye çalıştığı ve alanda var olan" gerçekleri ortaya çıkardığını kaydeden Halefi, bunun aynı zamanda bazılarının kabullenmek istemediği gerçekleri de gözler önüne serdiğini dile getirdi.

"Fas duvarının doğusundaki toprakların kurtarılmış olduğu" şeklindeki Polisaryo'nun nitelemesinin bir vehim ve yalan olduğunu belirten Halefi, "Çünkü Fas duvarının doğusundan BM sorumludur. O bölgede Polisaryo'nun hiçbir şey yapmaya hakkı yoktur." dedi.

Guterres, bu ayın başında BM Güvenlik Konseyine sunduğu son Batı Sahra raporunda, Fas yönetimine bölgede insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair eleştiriler yöneltmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisaryo Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisaryo Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisaryo Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 04:42
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. Batı Sahra
  3. BM
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