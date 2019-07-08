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Fas Dışişleri Bakanı'ndan "Polisario" açıklaması

- Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Nasır Burita: "Fas'ın kurulma sürecine katıldığı AfCFTA'yı onaylaması toprak birliğini tehdit eden oluşumu kabul ettiği şeklinde yorumlanabilecek bir şey değil"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:31
Fas Dışişleri Bakanı'ndan "Polisario" açıklaması

RABAT (AA) - Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesine (AfCFTA) katılmasının Polisario Cephesi'ni tanıdığı anlamına gelmediğini söyledi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Nijer'in ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Birliği (AfB) 12. Olağanüstü Zirvesi'nin ardından konuşan Burita, "Fas'ın kurulma sürecine katıldığı AfCFTA'yı onaylaması toprak birliğini tehdit eden oluşumu kabul ettiği şeklinde yorumlanabilecek bir şey değil." dedi.

AfB 12. Olağanüstü Zirvesi'nde, Rabat yönetimi ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmamasına rağmen Polisario Cephesi tarafından 1976'da siyasi bir hamleyle kurulan "Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti" (SADR), AfCFTA üyesi olarak ilan edildi.

- AfB 12. Olağanüstü Zirvesi

Afrika ülkelerinin liderleri Nijer'de, AfB 12. Olağanüstü Zirvesi için pazar günü bir araya gelmişti.

Başkent Niamey'de yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan zirveye katılan liderler, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması başta olmak üzere ortak paraya geçiş, güvenlik ve terör meseleleri dahil ortak birçok meseleyi görüşmüştü.

Fas toprakları içerisinde yer alan ve bağımsızlık iddiasını sürdüren Batı Sahra'nın Afrika Birliğine üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 33 yıl aradan sonra tekrar birliğe üye olmak için başvurmuştu. Ocak 2017’de Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nde Fas yeniden birliğe üye olmuştu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:31
  1. AfB
  2. Afrika Birliği
  3. Fas

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