Fas Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Fas Büyükelçisi olarak atanan Ahmet Aydın Doğan’ın nereli ve kaç yaşında olduğu sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Yunanistan Büyükelçilğine Burak Özügergin, Fas Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı. Peki Fas Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Ahmet Aydın Doğan kimdir?

Ahmet Aydın Doğan 8 Ağustos 1967’de Ankara’da doğmuştur. Doğan, 1978'de Ankara Ulubatlı Hasan İlkokulu, 1985’de Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve 1989’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1989-1990 yıllarında Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Mütercim-Tercüman olarak çalışmış, 1990-1991 yıllarında da Belçika Louvain Katolik Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansıyapmıştır. 2 Aralık 1991 tarihindeDışişleri Bakanlığında Meslek Memuru olarak göreve başlayan Doğan, merkezde, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığında Aday Meslek Memuru ve Ataşe, Bakan Özel Kalem Müdürlüğünde İkinci Katip ve Başkatip,Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Siyasi İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü ve Daire Başkanı veAB Katılım Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanı olarak çalışmıştır. Doğan, yutdışında, Ottava Büyükelçiliğinde Ataşe ve Üçüncü Katip, Riyad Büyükelçiliğinde Üçüncü ve İkinci Katip, NATO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkatip ve Müsteşar, Paris Büyükelçiliği Müsteşarı ve Birinci Müsteşarıve Rabat Büyükelçiliği Birinci Müsteşarıgörevlerinde bulunmuştur.

11 Ekim 2012-14 Nisan 2015 tarihleri arasındaKuzey Afrika’dan sorumlu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısıolarak görev yapan Doğan, 15 Nisan 2015 tarihinden bu yanaTürkiye Cumhuriyeti'nin Libya nezdindeBüyükelçisigörevini yerine getirmektedir. Fransızca ve İngilizce bilen Ahmet Aydın Doğan evli ve iki çocuk babasıdır.