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Fas Başbakanından, "Arapçaya hak ettiği yeri verin" çağrısı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkedeki resmi dairelerde Arapça kullanımının hala zayıf olduğunu belirterek, bu dile hak ettiği yerin verilmesi çağrısında bulundu

16 Mart 2019 Cumartesi 03:04
Fas Başbakanından, "Arapçaya hak ettiği yeri verin" çağrısı

RABAT (AA) - Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkedeki resmi dairelerde Arapça kullanımının halen zayıf olduğunu belirterek, bu dile hak ettiği yerin verilmesi çağrısında bulundu.

Fas Arap Dili Ulusal Koalisyonu'nun, başkent Rabat'ta düzenlediği 6. Ulusal Arapça Konferansı'na katılan Osmani, ülkede devam eden Fransızca tartışmalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Arapçaya ülkede hak ettiği konumun geri verilmesi çağrısı yaptı.

Osmani, ülkede ulusal dillerin (Arapça ve Berberice) kullanılması, desteklenmesi ve geliştirilmesinin sadece bir görev değil, aynı zamanda toplum haklarından biri olduğunu ifade etti.

Arapçanın hak ettiği yeri alabilmesinin, herkesin çabalarını birleştirmesini gerekli kıldığını aktaran Osmani, Arapçanın gelişmesinin sosyal bir dinamiğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Konferansı düzenleyen Fas Arap Dili Ulusal Koalisyonu Koordinatörü Fuad Ebu Ali de eğitimle ilgili herhangi bir reformun, Arapçanın merkezi konumunu koruyan, kapsamlı bir vizyona sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Ebu Ali, dilin de arasında olduğu kimlik meselelerinin pazarlığa açık olmadığını belirterek, Arapçayı marjinalleşme tehdidinden korumanın, vatanın varlığını korumak olduğunu söyledi.

Eğitimde Fransızcanın dayatılması tartışmaları devam ederken başkent Rabat'ta düzenlenen konferans iki gün sürecek.

Anayasaya göre, Fas'ın resmi dili Arapça ve devletin, bu dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması görevi bulunuyor. Berberice (Amazig dili) ise devletin diğer resmi dili sayılıyor. Son dönemde ülkede bazı sivil toplum kuruluşları, birçok kamu ve özel kurumun yanı sıra banka işlemlerinin Fransızca yapılmasını eleştiriyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 03:04
  1. Arapça
  2. Fas
  3. Fransızca

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