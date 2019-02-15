Faruk Yaman’ın acı günü Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman’un babası İsmail Yaman hayatını kaybetti.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman’un babası İsmail Yaman hayatını kaybetti.

85 yaşında hayata gözlerini yuman İsmail Yaman’ın cenaze namazı, Kıranardı Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Yaman, Kıranardı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi ve sonrası Faruk Yaman, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Yaman’ın ailesi, yakınları, kentte görev yapan basın kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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