Faruk Yaman’ın acı günü Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman’ın babası hakkın rahmetine yürüdü.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman’ın babası hakkın rahmetine yürüdü.

Yaklaşık 20 gündür Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi gören İsmail Yaman sabaha karşı fenalaşarak hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan İsmail Yaman’ın cenazesi Cuma namazına müteakip Kıranardı Meydan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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