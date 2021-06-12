Faruk Aksoy'dan koronavirüs aşısı için çağrı! 'Zorunlu olmalı!

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Ülke Tv Ana Haber sunucusu Faruk Ersoy, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşılamanın zorunlu olması gerektiğini ifade eden Aksoy, "Kesin ve net bir dille Bilim Kurulu tekrar toplanmalı. İvedilikle açıklamayı yapmalı. Ve sonra bu bir resmiyet kazanmalı. Nedir o? 'Herkesin aşı olması zorunludur'." dedi.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Eğer bu kararı vermezseniz, toplum arada kalırsa, bir türlü sonuca gidemeyiz. Çünkü insanlar 'ben aşı olmazsam ne olabilir ki?' düşüncesi ile yaşıyor. O insanlara demelisiniz ki 'bu artık sizin tercihinize bırakılmış birşey değil'. Ya da 'Aşı olmak istemeyenlerin hangi haklardan yararlanamayacağı listelenmeli. Açık açık topluma anlatılmalı ki insanlar, 'Aşı olmayacaksam o zaman bunları yapamayacağım. O zaman aşı olmak zorundayım'. desin."