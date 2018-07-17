FARMAVR simülasyon teknolojisi Medipol'de

Üniversite yönetimi, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan FARMAVR’ın, Türkiye’de ilk defa İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde hayata geçirildiğini açıkladı. Öğrenciler bu yolla, sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan 3 boyutlu simülasyon eczanesinde gerçek eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor.

PRATİK UYGULAMA İLE TECRÜBE KAZANIYORLAR

Eczacılık eğitiminde ilk olan bu uygulamayla eczaneye gelen tüm hastalara ve özellikle KOAH, astım, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlara yönelik ilaç danışmanlığını pratiğe uyarlama fırsatı da sağlıyor. Hasta karşılama, reçete okuma, ilaç sunumu ve hasta bilgilendirme gibi eczanede yapılan uygulamaları öğrencilere gerçekçi bir şekilde gösterilerek öğretiliyor.

ENDÜSTRİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

Öte yandan; sektöre yeni bir bakış açısı ve derinlik kazandırmayı amaçlayan İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim çözüm ortağı olarak özellikle yüksek lisans ve doktora programlarıyla da gerek eczacılara gerekse de öğrenim süreçlerini devam ettiren eczacı adaylarına bütünleştirilmiş programlarla yeni kapılar açmayı hedefliyor. Eczacılık Fakültesinin öğretim kadrosu endüstri-üniversite iş birliği projelerinin yanı sıra uluslararası akademik camia ile beraber yürüttükleri projelerle de kendilerini yenileyip eczacı adaylarına daha iyi eğitim veriyor.