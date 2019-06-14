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"Farklılıkların bir arada yaşaması için katkı sağlamamız lazım"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Toplumlarda farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşaması, tecrübelerini paylaşması için bizim katkı sağlamamız lazım"

14 Haziran 2019 Cuma 17:32
"Farklılıkların bir arada yaşaması için katkı sağlamamız lazım"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumlarda farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşaması, tecrübelerini paylaşması için bizim katkı sağlamamız lazım." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Bulgaristan programı çerçevesinde, Bulgaristan Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

İlk olarak Bulgaristan Başmüftülüğüne giden Erbaş, davetinden dolayı Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş'e teşekkür etti ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bulgaristan Başmüftülüğü arasındaki ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının selamlarını ileten Erbaş, Sofya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başmüftü Mustafa Hacı Aliş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığının kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Aliş, Bulgaristan'da yürüttükleri din hizmetleriyle ilgili Erbaş'a bilgi verdi.

Erbaş, Başmüftülük ziyaretinin ardından Sofya Yüksek İslam Enstitüsüne geçti. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Canlı, burada enstitü ve çalışmalar hakkında Erbaş'ı bilgilendirdi. Erbaş, daha sonra enstitüde eğitim gören kursiyerlere bir konuşma yaptı. Sofya Yüksek İslam Enstitüsünde İslam'a hizmet edecek nice insanların yetişmesi temennisinde bulunan Erbaş, ülkelerin, şehirlerin dışa açılan penceresinin ilim, irfan merkezleri, eğitim yuvaları olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dinin insanlara doğru yöntem ve metotlarla ulaştırılmasını önemsediklerini ifade eden Başkan Erbaş, "Sahih dini bilginin Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden insanlara ulaştırılması, müminlere ulaştırılması gerçekten çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öteden beri bu metottan, bu yöntemden sapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Başkan Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsünün 20 yıldır, İslam'a hizmet edecek insanları yetiştirdiğine dikkati çekerek, "İyi insanların yetişmesi, doğru dini bilgi ile donanmış, bu bilgiyi ahlaki davranışlarına yansıtmış insanların yetişmesi bizim için gerçekten çok önemli. Bizim işimiz insanları irşad etmektir. Burada yetişen insanlar, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve genel tarih olmak üzere pek çok alanda kendilerini yetiştiriyorlar ve öğrendiklerini nice gençlere, nice çocuklara aktarıyorlar. Önemli olan da budur zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırılıklardan uzak Kur'an ve sünnet çizgisinde, insanlara hoşgörüyle yaklaşan, farklılıkları zenginlik sayan bir anlayışla eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Erbaş, "Türkiye'deki eğitim metodumuz budur. Sofya Yüksek İslam Enstitüsünde de yıllardan beri aynı metotla eğitim veriliyor." diye konuştu.

Erbaş, insanların farklı etnik yapılara, farklı renklere sahip olmalarının, farklı dilleri konuşmalarının Allah'ın bir ayeti olduğunu dile getirdi.

- "Önemli olan herkesin birbirinin inancına, ırkına saygıyla yaklaşmasıdır"

"Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve tanışasınız, anlaşasınız diye sizi kabilelere, şubelere ayırdık." ayetini hatırlatan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Toplumlarda farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşaması, tecrübelerini paylaşması için bizim katkı sağlamamız lazım. Eğitim metodumuzla farklı alanlardaki çalışmalarımızla buna katkı sağlamamız lazım. Medeniyetimiz bunun örnekleriyle dolu. Bu topraklarda farklı inançlardan, farklı mezheplerden, farklı etnik kökenlerden, ırklardan insanları bizim medeniyetimiz asırlarca bir arada yaşatmış. Anadolu'da, Balkanlar'da yaşatmış. İşte biz böyle büyük bir tecrübeye sahip milletiz. Bu tecrübe bizim için çok önemli. Bugün de buna dikkat ediyoruz. Gelecekte de inşallah bu metotla bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Önemli olan herkesin birbirinin inancına, birbirinin ırkına saygı ile yaklaşmasıdır."

Konuşmasının ardından enstitünün sınıflarını ve kütüphanesini gezerek incelemelerde bulunan Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirliğine geçti. Erbaş, burada Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erbaş'a Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek Şura Başkanı Vedat Sabri Ahmet eşlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:32
  1. Bulgaristan programı
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. ziyaret

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