0553 313 94 23

“Farklı Olanla Birlikte Yaşamak” projesi başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu organizasyonuyla topluma engellilik bilinci kazandırmak ve engellilerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ projesi başlatıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:20
“Farklı Olanla Birlikte Yaşamak” projesi başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu organizasyonuyla topluma engellilik bilinci kazandırmak ve engellilerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ projesi başlatıldı.


Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Milli Eğitim Yeşilyurt İlçe Şube Müdürü, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aktaş, öğrenciler ve konferanslarını vermek üzere Milli Atlet Ramazan Cuğlan ile PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan katıldı.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerimizin kullanmış olduğu fiziki alanları normal hale getirerek, onların engellerinden dolayı sıkıntı yaşamamaları için çalışıyoruz. Ulaşım alanında otobüslerimizi engelli vatandaşlarımızın istifade edebileceği hale getirerek sayısını arttırdık. Kaldırım yükseklikleri ve rampaları engellilerin kullanımına uygun hale getirdik” dedi.


Önemli olanın zihinlerimizdeki engellerin kalkması olduğunu söyleyen Polat,“Bu proje kapsamında 26 ortaokulda gerçekleştirilecek olan programlarla toplumda duyarlılık oluşturulması takdire şayandır. Düşünce olarak engellilerin karşısında bir engel oluşturmamak ve onlarla bütünleşmek gerekir. Bu bir düşünce ve yaşam tarzıdır” ifadelerini kullandı.


PDR uzmanı görme engelli Nurettin Kaplan ise, çocuklarda engellilere yönelik sağlıklı bir bakış açısı olabilmesi için ebeveynlere büyük görevler düştüğünü belirterek, “Çocuklarımıza engellileri anlatmazsak yarının yöneticileri olan çocuklarımız da engellilere olan bakış açılarında olumsuzluk oluşturabiliriz” şeklinde konuştu.


Milli Atlet Ramazan Çuğlan da, “Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak minik kardeşlerimize engellilerin yaşam şartlarını öğretmek ve engelliler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla program yapıyoruz. Öğrencilerin her verilen bilgiyi saklama ve ona göre hareket etme eğilimlerinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Minik kardeşlerimize engelliler ile alakalı bilgiler verip hayatlarında engellilerin farkında varmalarını ve ona göre yaşamalarını umuyoruz” diye konuştu.


Program sonunda ortaokul öğrencilerine engellilerin yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili empati kurmalarını sağlamak amacıyla çocuklara beyaz baston ve engelli aracıyla uygulama gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi kadınların "büyük biraderi" teknoloji devlerinden destek alıyor
    1. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    2. Paris'teki gösteride polisi döven..
    3. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    4. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    5. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    6. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    7. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    8. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    9. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    10. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    11. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    12. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    13. Mesut Özil'e kötü haber!
    14. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    15. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
    16. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
    17. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
    18. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO..
    20. Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 -..
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı