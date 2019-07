"Farklı kültürlerden sanatçıların İstanbul'dan beslenmeleri çok önemli"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Labyrinth İstanbul'un Genel Sanat Yönetmeni ud sanatçısı Yurdal Tokcan, "Toplum olarak müzikal ve kültürel anlamda müthiş bir hazineye sahibiz. Bu hazinenin bu projeyle (Labyrinth İstanbul'la) parlaması aslında bir manada üzerindeki tozun alınmasıdır. Medeniyetimizin başkentlerinden İstanbul, Osmanlı kültürü ve Türk müziği kendi potansiyel yapısıyla zaten bu projenin içerisini dolduracak vaziyette." dedi.

İlk olarak müzikal gelenekleri keşfetmesi amacıyla, 1982'de İrlandalı müzisyen Ross Daly tarafından kurulan "Labyrinth" adlı müzik atölyesi, 2000'den itibaren Yunanistan'ın Girit'e bağlı Choudetsi köyünde kurulan ana merkezde çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyesine 2016'dan itibaren Labyrinth Katalonya, Labyrinth İtalya, Labyrinth Ontario ve Labyrinth Kıbrıs şubeleri dahil edilen Labyrinth Müzik Atölyesi (MWL), her yıl müzikal alanda çeşitli etkinliklere imza atıyor.

Gençlerin dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel müzik dallarına farklı yaklaşımlar getirmesine öncü olmayı hedefleyen atölyenin, İstanbul ayağı ise Beylerbeyi Sanat'ın çatısı altında yürütülüyor.

Yurdal Tokcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Labyrinth Müzik Atölyesi'nin kuruluş hikayesini ve çalışmalarını anlatarak, İstanbul'da kurulacak merkeze dair bilgiler verdi.

- "İçerisinde çok farklı açılımları olan bir proje"

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni olan Tokcan, Labyrinth'in kurucusu Ross Daly'nin, Doğu ve makam müziklerine ilgi duyan bir müzisyen olduğuna işaret ederek, "Makam müziğinin bu coğrafyadaki birleştirici özelliğini, felsefi hareketle bir çatı altında oluşturma fikri Daly'nin bu yolculuğa çıkmasına sebep oluyor. Hem sosyal hem kültürel hem de felsefi olarak içerisinde çok farklı açılımları olan bir proje. Sanat birleştirici bir alandır, ortak bir lisandır. Bu proje de bu duygularla, heyecanlarla ortaya çıktı." diye konuştu.

Projede yaklaşık 16 yıldır düzenli eğitimlere katıldığını dile getiren Tokcan, şöyle devam etti:

"Zaman içerisinde alanında önemli özellik gösteren icracıları eğitmen olarak davet eden bir yapı. Türkiye'den de birçok değerli isim projeye katıldı. Sadece Türkiye'den değil, Orta Doğu'dan, İran'dan, Avrupa'dan geleneksel müziği temsil noktasında master konumundaki hocalar eğitmen olarak davet ediliyor. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden de katılımcılar var. Gerçekten bilginin peşinde koşan insanlar geliyor. Ciddi bir durum bu. Bu yüzden hem eğitmen hem öğrenciler bu ciddiyet karşısında farklı bir harmoniyle bir araya geliyorlar."

- "Farklı kültürlerin bir araya gelmeleri bu projenin önemli bir parçası"

Tokcan, katılımcıların atölyede bir hafta boyunca her gün yaklaşık 7 saat eğitim aldıklarını belirterek, "O haftanın sonunda katılımcılar belki bir yıl kendilerine yetecek malzemeyi alarak ülkelerine dönüyor. Döndükleri zaman da o heyecanı, o yapıyı orada da yaşayarak, yaşatmaya çalışıyorlar. Bu enerjiyle Avrupa ülkelerinde, Japonya'da, ABD'de her yerde bir anda organik bir bağ oluşuyor. Bu da her anlamda paylaşımın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da eğitimlerin gerçekleşeceği Beylerbeyi Sanat'ın, atölyenin Girit'teki merkezine çok benzediğini kaydeden Yurdal Tokcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girit'teki öğrenciler derslerden sonra bahçeye çekilerek, her köşede birisi çalışma yapıyordu. İstanbul'da da küçük bir konser dinleti mekanımızın olması çok büyük bir avantaj. Sanırım zamanla Labyrinth İstanbul bu proje içerisinde çok önemli bir konum haline gelecek. Burada ders saatleri dışında hocalar ve öğrenciler hep birlikte olduğu için sohbet şeklinde de eğitim devam ediyor. Yani sadece müziği değil, sosyal hayatı da burada birlikte paylaşıyoruz."

- "Katılımcılarla usta çırak ilişkisi içerisindeyiz"

Tokcan, eğitimlerin 2 kademede açık sınıf ve master class sınıfından oluştuğunu aktararak, "Açık sınıflarda orta seviye ya da başlangıç seviyeleri ön görülüyor ama master class olduğu zaman katılımcılardan video istiyoruz durumlarını görmek adına. Buraya hobi olarak gelenler de var. Çok ciddi olarak kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız da var." dedi.

Proje kapsamında eğitimlerin meşk sistemiyle ilerlediğine dikkati çeken Tokcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu eğitim süresince katılımcılarla usta çırak ilişkisi içerisindeyiz. Sadece bire bir öğrenciyle ders yapmıyoruz, hikayeler de anlatıyoruz. Meşk sisteminde birebir öğrenciyle ilişki hali her anlamda aktarımın daha enerjik daha içten olmasını sağlamış oluyor. Zaman içerisinde baktığınızda kendini daha da güçlendirecek, daha da köklenecek bir projeye imza atıyoruz. Güzel bir idari kadroya, donanımlı hocalara sahibiz. Projeden yetişmiş arkadaşlarla yapılacak konserler gibi birçok etkinlik de sistemin içerisinde olacak."

Yurdal Tokcan, Türk toplumunda müzikal ve kültürel anlamda müthiş bir hazinenin var olduğunun altını çizerek, "Bu hazinenin bu projeyle parlaması aslında bir manada üzerindeki tozun alınmasıdır. Medeniyetimizin başkentlerinden İstanbul, Osmanlı kültürü ve Türk müziği kendi potansiyel yapısıyla bu projenin içerisini dolduracak vaziyette. Artık farklı kültürden müzisyenlerin, sanatçıların cazibe noktası İstanbul'dan beslenmeleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Necati Çelik, Mehmet Erenler, Halil Karaduman, Ahmet Meter, Ufuk Kaan İçli, Erdal Erzincan, Erkan Oğur, Uğur Işık, Muhittin Kemal ve Semih Ündeğer, daha önce atölyenin yurt dışındaki şubelerinde eğitimci olarak yer almıştı.

Aralarında Murat Aydemir, Derya Türkan, Göksel Baktagir ve Ömer Erdoğdular'ın bulunduğu birçok sanatçının eğitim vereceği Labyrinth İstanbul'un açılış gecesi yarın düzenlenecek.

Kültür sanat camiasından davetlilerin yer alacağı tanıtım etkinliğinde Ross Daly'i bir konuşma yapacak.

Etkinlikte ayrıca Ross Daly, Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir tarafından konser verilecek.