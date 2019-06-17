Farklı köpek ırkları Nilüfer’de buluştu

Nilüfer Belediyesi ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “VIII. Bursa Ulusal Irk Standartları Yarışması”na farklı ırklarda 205 köpek katıldı. İlgi gören yarışmada dereceye giren köpeklere kokart, kupa ve mama ödülü verildi.

Nilüfer Belediyesi ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, köpek ırkları yarışmasına imza attı. Türkiye’de bulunan köpek cinslerinin, özellikle yörelerin köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmak maksadıyla düzenlenen “VIII. Bursa Ulusal Irk Standartları Yarışması”na ilgi büyüktü. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen yarışmaya Bursa’nın yanı sıra farklı illerden de köpek sahipleri katıldı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen yarışmanın açılış törenine Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkanal ile çok sayıda hayvan dostu katıldı.

Farklı ırklarda 205 köpeğin yer aldığı yarışmada, doberman, kangal çoban köpeği ve akita gibi farklı ırklarda köpekler ilgiyle izlendi. Yarışmada köpekler, uzman hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu’nun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutuldu. Hakemler bu standartlar doğrultusunda kafa, göz, diş yapısı, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirerek derecelendirme yaptı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, yarışmanın sokaklarda hayat mücadelesi veren can dostları için büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Kurum olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkanal da, verdiği desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkanal, Nilüfer Belediyesi adına Remzi Çınar ve emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. Gece geç saatlere kadar süren etkinliğin son bölümüne Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Yarışmacılara başarılar dileyen Başkan Turgay Erdem, bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmanın sonunda dereceye giren köpeklere kokart, kupa ve mama ödülü verildi. Yarışmada elde edilen gelir sokak hayvanları yararına bir projede değerlendirilecek.