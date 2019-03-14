0553 313 94 23

Farklı cezaevlerindeki eşlerin telefonla görüşmesine KDK çözümü

Kendisi ve eşi farklı cezaevlerinde bulunan bir kişi, telefon hakkını eşini arayarak kullanmak istediğini belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu- KDK, Adalet Bakanlığına gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı

14 Mart 2019 Perşembe 11:06
Farklı cezaevlerindeki eşlerin telefonla görüşmesine KDK çözümü

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - Kendisi ve eşi farklı cezaevlerinde bulunan bir kişi, telefon hakkını eşini arayarak kullanmak için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK, Adalet Bakanlığına gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin tavsiyede bulunulması kararı aldı.

KDK'nin 2018 Yıllık Raporu'na göre, cezaevinde olan kişi, telefon hakkını, çocuğuyla birlikte cezaevinde bulunan eşini aramak için kullanmak istediğini belirterek, KDK'ye başvurdu.

KDK, yaptığı incelemede, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 88. maddesinin ikinci fıkrasının ilgili bendindeki "hükümlülere dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılamaz" düzenlemesi nedeniyle aynı anda hükümlü-tutuklu bulunan birçok ailenin telefon görüşmesi yapamadığını tespit etti.

KDK, incelemesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak her ne kadar başvuran ve eşinin telefon ile görüşmelerine izin verilmemesi hukuka uygun olsa da birbirleri ile telefonla görüşme hakkının, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı kapsamında ertelenmemesi gereken bir hak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüzüğün 88. maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendinin yeniden düzenlenerek, aynı anda farklı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü-tutuklularla ilgili telefon hakkını kullanmaları hususunda düzenleme yapılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır."

KDK, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:06
  1. cezaevleri
  2. KDK
  3. telefon hakkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota uzaya araç gönderecek
    1. Toyota uzaya araç gönderecek
    2. Kayapınar Kültür ve Taziye Evi hizmete..
    3. Çin, Ceyş el Muhammed’in liderinin..
    4. “Büyüme trendi 2019 yılında da devam..
    5. İş insanı Bayram: “İran pazarını çok..
    6. Ryan Donk’un 1 maçı kaldı
    7. Teröristlerin toprağa gömdüğü..
    8. Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri"..
    9. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    10. "2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    11. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    12. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    13. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    14. Kılıçdaroğlu: "Turgut Özal Türkiye’nin..
    15. Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti
    16. 35 yıldır yaz kış pazarcılık yapıyor
    17. Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle..
    18. Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın..
    19. DPÜ’de ’Ermeni meselesi’ konulu..
    20. Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve..
    21. Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı
    22. Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz,..
    23. Doktorlara 14 Mart’ta Boks Eldiveni..
    24. TSYD’den Alanya çıkarması
    25. Başkan Koca: Söz verdik, yaptık
    26. Türk çayı horonla Avrupa yolunda
    27. Bursa'da kar maskeli bir kişi PTT'yi..
    28. FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin..
    29. Buteflika'nın kararları ortamı..
    30. Avrupa’nın en büyük laboratuvarı..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!