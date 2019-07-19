0553 313 94 23

"Farklı bakış açısı kazandıran üniversiteden mezun olanlar öne çıkıyor"

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun:- "Öğrencilerinin gerek kişisel gerekse sosyal özelliklerini yaşıtı olan gençlerden üstün hale getirme çabasında olan üniversitelerden mezun gençler fark yaratıyor. Çünkü temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken olurlar"- "Bu özellikteki üniversitelerin ders programları zengin ve güncel olmalı. Alanla ilgili uzmanlık derslerinin yanında farklı bakış açıları kazandıracak seçmeli dersler ve yan dal-çift ana dal olanakları bulunmalı. Üniversite eğitiminde üniversitenin kurumsal kimliği ve akademik kalitesi mezunların kariyerlerinin belirleyicisidir"- "Akademik kalitenin ön koşulu öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, yürüttükleri projeler ve benzeri özellikleridir. Üniversitelerin eğitim kaliteleri birinci sırada olmak üzere burs, yurt, yemek, kütüphane, ulaşım gibi özellikleri de iyi araştırılmalı. Adaylar, bunları mutlaka üniversitelerin web sayfalarından incelemeliler"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:01
"Farklı bakış açısı kazandıran üniversiteden mezun olanlar öne çıkıyor"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Öğrencilerinin gerek kişisel gerekse sosyal özelliklerini yaşıtı olan gençlerden üstün hale getirme çabasında olan üniversitelerden mezun gençler fark yaratıyor. Çünkü temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken olurlar." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de son yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı hızla artarken nitelik olarak da çıta her geçen gün yükseliyor.

Bu durum, adayların tercih dönemini en az üniversite sınavı kadar önemli hale getiriyor. Uzmanlar, haziran ayında üniversite sınavına giren ve 23-29 Temmuz tarihleri arasında hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacak olan öğrencilere kendilerini çok yönlü olarak geliştirecek üniversiteleri seçmeleri önerisinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Coşkun, üniversitelerin kimliği şekillendiren kurumlar olduğunu belirterek, “Bu nedenle birçok iş alanında aynı mesleğe sahip adaylar değerlendirilirken öncelikle hangi üniversiteden mezun olduğuna bakılır. Bu bir anlamda bir mesleği ne kadar iyi bildiğinin yanında günceli takip etme, iletişim becerileri, sorumluluk, entelektüel kapasite gibi özgeçmişte yazmayan özellikleri de tahmin etmek içindir. Bazı üniversiteler işte öğrencilerine kazandırdıkları bu bakış açılarıyla fark yaratır.” ifadelerini kullandı.


- Web sayfalarını inceleme önerisi


Doç. Dr. Coşkun, üniversitenin sadece meslek kazanılan bir yer olmadığını kaydederek, “İyi bir üniversite eğitimi kişiyi çok yönlü geliştirir.” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerinin gerek kişisel gerekse sosyal özelliklerini yaşıtı olan gençlerden üstün hale getirme çabasında olan üniversitelerden mezun gençlerin fark yarattığına dikkati çeken Doç. Dr. Coşkun, şunları kaydetti:

“Çünkü temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken olurlar. Bu özellikteki üniversitelerin ders programları zengin ve güncel olmalı. Alanla ilgili uzmanlık derslerinin yanında farklı bakış açıları kazandıracak seçmeli dersler ve yan dal-çift ana dal olanakları bulunmalı. Üniversite eğitiminde üniversitenin kurumsal kimliği ve akademik kalitesi mezunların kariyerlerinin belirleyicisidir. Akademik kalitenin ön koşulu öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, yürüttükleri projeler ve benzeri özellikleridir. Üniversitelerin eğitim kaliteleri birinci sırada olmak üzere burs, yurt, yemek, kütüphane, ulaşım gibi özellikleri de iyi araştırılmalı. Adaylar, bunları mutlaka üniversitelerin web sayfalarından incelemeliler.”

Coşkun, üniversite eğitimine erişimin kolaylaştığını, sayısı giderek çoğalan üniversitelerin çok farklı alanlarda programlar sunduğunu ve mesleki çeşitliliğe katkı getirdiğini aktardı.

Adayların çok sayıdaki seçeneği iyi değerlendirerek tercih yapması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Coşkun, “Adayların üniversitelerle ilgili önemli kriterleri göz önünde bulundurması ve kendilerince en olası tercihleri listelemesi doğru olacaktır. Bu listeleme sırasında özellikle seçilecek üniversiteden beklentilerin somut biçimde bilinmesi, öğrenilmesi önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Coşkun, bu değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli maddeleri şöyle sıraladı:

"Adayların bireysel özellikleri, ilgi duydukları meslek, istekleri beklentileri, aile koşulları, ulaşım koşulları, ekonomik durum, öğrencinin seçtiği üniversiteden ve bölümden beklentileri, öğretim üyesi sayısı ve kalitesi, yabancı dilde eğitim, kurumsal özellikler."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:01
  1. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun
  2. Yeditepe Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
    1. Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
    2. Her engellinin bir "iş koçu" olacak
    3. Trabzonspor, Erce Kardeşler’in..
    4. Bayram alışverişinde 'sahte para'ya..
    5. Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle..
    6. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    7. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK..
    8. Çoğu gitti azı kaldı
    9. (Tekrar) 14. Uluslararası Turunçgil..
    10. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği..
    11. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    12. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    13. Suriyeli ailelere ‘Davranış Eğitimi’
    14. Evlenme vaadiyle 2 milyon TL..
    15. Samsunspor kamp için Bolu’ya gitti
    16. 50 yıldır hayvancılıkla geçimini..
    17. Petkimspor’dan iki transfer
    18. İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda..
    19. Yaz kampına katılan öğrencilere..
    20. Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki..
    21. Altıntaş mesire alanında ağaçlandırma..
    22. İlk defa drone gören ayılar böyle..
    23. Kayseri'de evlilik vaadiyle..
    24. "Vücutta biriken kimyasal maddeler çok..
    25. Polis memurunu yaralayan zanlı..
    26. "Ozaki" yöntemi iki çocuk hastaya..
    27. FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası
    28. Başkan Ülken, PTSO’yu ziyaret etti
    29. Aslanapa sanayi sitesi yolu asfalt..
    30. Bayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?