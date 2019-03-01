"Farkındayız" projesi hayata geçirildi





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) hazırladığı "Farkındayız" projesinde ilk sunum Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirildi.

Projenin yöneticisi Ayça Kurtuluş, lisedeki sunumunda katılımcı öğrencilere internet bağımlılığı, sosyal medya gibi konularda bilgiler aktardı.

"Bilmediklerimizi öğrenmek içini kullandığımız internet ne kadar güvenli?" diyerek sözlerine başlayan Kurtuluş, "Riskler kısmını bilmemiz gerekiyor. Bizler farkında olmadan kötü bireylerin ellerine koz veriyoruz. Sosyal medyalarınızı yalnızca arkadaşlarınızla paylaşın. Sorunlara kendiniz çözüm aramayın. Diğer konu siber zorbalık. Siber zorbalık bir suçtur yapmamalıyız." dedi.

Oynadıkları oyuna kendileri kaptıran insanlarla ilgili de görüşlerini paylaşan Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Aileyle zaman geçirme, spor yapma en güzel terapi yöntemleridir. İnançlarımız ve milli duygularımızla oynanan oyunlar var. İnançlar kutsaldır. İnançlarla birebir oynanmakta. Kutsallarımıza ve inançlarımıza zehirli oklar gönderiyorlar. İnsan kulağı 20 ila 20 bin Mhz arasındaki sesleri duyar. 8-12 arası anlık sesleri duyarız ancak fark edemeyiz ve bilinçaltımızda kalır."

Ayça Kurtuluş, kısa filmler ve yaşanan öyküleri öğrencilerle paylaşarak konuyla ilgili farkındalığı ortaya koydu.





- Farkındalık oluşturmak hedefleniyor





"Farkındayız" projesiyle gençleri ve ebeveynleri, sanal platformlarda karşı karşıya oldukları çevrimiçi taciz, siber zorbalık, propaganda, dini ve kültürel değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı gibi riskler konusunda bilinçlendirmek amaçlanıyor.

Projeyle, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere en az 100 bin gence ulaşılarak, öncelikle gençlik liderlerine verilecek eğitimlerle Türkiye genelinde farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Gençler, aileler, eğitmenler, din görevlileri, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) personeli ve gençlik liderleri hedef kitle olarak belirlendi.



"Farkındayız" projesi http://farkindayiz.gov.tr internet sitesi GSB tarafından hayata geçirilerek erişime açıldı.



