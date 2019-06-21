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"Farkında olmadan öldürmüşüm" diyen koca müebbet yedi

Antalya'da kıskançlık krizi nedeniyle tartıştığı eşi Zübeyde Demirbozan'ı (21) boğarak öldüren Tolga Demirbozan'ın duruşmada, "Farkında olmadan öldürmüşüm" demesi, eşinin yakınlarını adeta isyan ettirdi. Cani koca ömür boyu hapse mahkum edildi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:40
"Farkında olmadan öldürmüşüm" diyen koca müebbet yedi

Olay, geçen yıl 29 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında, Kültür Mahallesi 3872 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 3 ve 5 yaşında iki erkek çocukları olan Zübeyde ve Tolga Demirbozan çifti arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hurdacılık yapan Tolga Demirbozan, eşini boğarak öldürdü. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. Olay sonrası kaçtığı Nazilli'de polise teslim olan Tolga Demirbozan tutuklandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Demirbozan, başka bir suçtan tutuklu Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, annesi Feride Bozkurt ve sanığın barodan atanan avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkla maktulün sık sık kavga ettiklerini, sanığın mağdura şiddet uygulamasından dolayı hakkında kamu davası açıldığını belirterek, "Sanık çocuğu ile birlikte Aydın ilinde yaşarken, maktul Antalya'da iş bulup çalışmaya başlamıştır. Taraflar arasında evlilik bağı bitmiş olmasına rağmen çocuklar sebebiyle zaman zaman görüşmüşlerdir. Sanığın bu nedenden dolayı olaydan bir gün önce Antalya'ya gelip, maktulün kaldığı Sevda ve erkek arkadaşı Özay'ın evinde, çocuğu ile birlikte kalmıştır. Olay günü Sevda ve Özay'ın evden ayrılmasından sonra baş başa kalan sanık ve maktul arasında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın büyümesi üzerine sanık maktulü yatağın üzerine yatırarak hareketsiz hale gelene kadar boğazını sıkmıştır. Akabinde maktulü öldürdükten sonra cüzdanındaki bir miktar parayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçmıştır" ifadelerine yer verdi.

Mebluse Bozkurt ise kız kardeşinin eniştesi tarafından öldürülmeden önce darp edildiğini belgeleyen fotoğrafı mahkeme heyetine sundu. Bozkurt, "Sanık kardeşimi sürekli darp etmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Son sözü sorulan Tolga Demirbozan'ın "Eşimi öldürme gibi kastım yoktur. Bana söylediği sözlerden dolayı olay bir anda gelişti. Farkında olmadan öldürmüşüm" sözleri üzerine öldürülen kadının annesi ve kız kardeşi sanığa tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti sanığa, 'eşi kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezanın sanık üzerindeki olası etkilerini lehine takdir indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.

Karar açıklandıktan öldürülen Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, mahkeme heyetine dönerek, "Allah sizden razı olsun. Adalet yerini buldu" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:40
  1. Aydın
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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