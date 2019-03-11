"Fark Yaratan Girişimci Kadınlar" Türkiye Jokey Kulübünün organizasyonuyla açılan fotoğraf sergisi 17 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından, Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan, “Fark Yaratan Girişimci Kadınlar” fotoğraf sergisi Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezinde açıldı.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden başarılı 12 girişimci iş kadınının hikayesini atlarla çekilen fotoğraflarla anlatan sergide, iş kadınlarının başarı hikayeleri de yer alıyor. İş kadınlarının yarış atları ile birlikte çekilen toplam 24 fotoğrafı meraklılarının ilgisine sunuluyor.

Sergi, Akatlar Kültür Merkezinde 17 Mart Pazar gününe kadar görülebilecek.



Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, Türkiye Jokey Kulübü olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerini planlarken kadınlar ve çocukların öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.



Geleneksel olarak Veliefendi Hipodromu'nda Kadınlar Günü Koşusu düzenlediklerinin altını çizen Sevim, bu kapsamda da bu yıl kadınların toplumdaki yerini, önemini ve başarılarını ön plana çıkarmak amacıyla “Fark Yaratan Girişimci Kadınlar” fotoğraf sergisini oluşturduklarını dile getirdi.



Sevim, alanında çok başarılı olmuş iş kadınları ile atları bir araya getirdikleri fotoğraf sergisinin çekimlerini Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.



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