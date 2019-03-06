Fark oluşturan kadınlar Forum Mersin’de buluşuyor
Forum Mersin, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nilgün Belgün, Hande Kazanova ve Giselle Tavilson’u ağırlayacak.06 Mart 2019 Çarşamba 11:10
Forum Mersin, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nilgün Belgün, Hande Kazanova ve Giselle Tavilson’u ağırlayacak.
Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında fark oluşturan kadınları bir araya getiriyor. Ünlü oyuncu-yazar Nilgün Belgün ve astroloji dalındaki yorumlarıyla son zamanlara damgasını vuran Hande Kazanova, keyifli bir söyleşi için 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16.00’da ziyaretçilerle buluşacak. Sıradışı yeteneği, enerjik görünümü, sanatı ve şovu bir araya getiren tarzıyla birbirinden renkli projelere imza atan ünlü keman virtüözü Giselle Tavilson ise aynı gün saat 15.30 ve 17.15’te Forum Mersin misafirlerine özel canlı dinletiler gerçekleştirecek.
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