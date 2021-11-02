Fareleri o maddeler dişileştiriyor ama insanlar üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor!

Danimarka'da fareler üzerinde yürütülen bir araştırma, günlük hayatta maruz kalınan kimyasallarla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hamile farelerin, insanların günlük hayatta kullandığı 13 farklı kimyasal karışımına maruz kalmasının ardından doğan erkek farelerin dişileştiği görüldü.

Danimarka'da hamile fareler üzerinde yapılan bir deney, günlük hayatta kullanılan kimyasal maddelerin zararını gözler önüne serdi. İnsanların kullandığı 13 farklı kimyasalın karışımıyla elde edilen maddenin hamile farelere uygulanması sonucu, doğan erkek farelerin dişi özellikleri geliştirdiği tespit edildi.

Danimarka Teknik Üniversitesi'nde uluslararası bir araştırma grubu tarafından yürütülen deneylerde, insanların günlük yaşamlarında sıkça kullandığı kimyasallar fareler üzerinde denenerek bu kimyasalların zararları tespit edilmek amaçlandı.

Hepsi günlük hayatta kullanılan kimyasallar

Deneyler sırasında hamile fareler, bisfenol (BPA) ve plastik ürünlerde bulunan ftalatlar dahil olmak üzere 13 ayrı kimyasal maddeden oluşan bir kokteyle maruz bırakıldı. BPA, östrojeni taklit eden, hormon benzeri özellikler sergileyen bir ksenoöstrojen olarak öne çıkıyor.

'Akışkanlaştırıcı' olarak da nitelenen ftalatlar ise vinil zemin kaplama, gres yağı ve sabunlar, şampuanlar ve saç spreyleri gibi kişisel bakım ürünlerinde kullanılıyor.

"Ciddi hormonal bozukluklarla karşılaştık”

Araştırma ekibinden Sofie Christiansen, İsveç'in ulusal yayın kuruluşu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Bir madde verdiğimizde tek seferde belirgin bir etki görmedik. Ancak birkaç maddeyi birleştirdiğimizde genç farelerde ciddi hormonal bozukluklarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Araştırma neticesinde farelerin, dişi özellikleri geliştirdikleri fark edildi.

Sadece dişilerde bulunan özellikler görüldü

Christiansen, "Deneylerde, normalde sadece dişilerin sahip olduğu meme uçlarını açıkça görebilirsiniz" diye konuştu.

Bununla birlikte erkek farelerin anüsüyle cinsel organı arasındaki mesafenin de kapandığı görüldü. Normalde bu mesafenin, erkek sıçanlarda dişilere göre daha fazla olduğu biliniyor.

İnsanlar üzerindeki kesin sonuçları bilinmiyor

SVT, bu araştırmayla birlikte şu anda insanların bu maddelerden etkilenip etkilenmediği ya da ne derece etkilendiğine yönelik kesin sonuçlara varılamayacağını belirtti.