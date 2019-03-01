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Fareler nano teknoloji sayesinde kızılötesi ışıkları görebildi

01 Mart 2019 Cuma 15:25
Fareler nano teknoloji sayesinde kızılötesi ışıkları görebildi

ANKARA (AA) - Nano teknolojiyle görüşleri geliştirilen farelerin, kızılötesi ışıkları görebildiği bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamları, gözün mevcut yapısında işleyebilecek bir nanoteknoloji geliştirdi.

Bilim adamlarının geliştirdiği nano parçacıkların görme siniri hücrelerine sıkıca kenetlendiği ve çok küçük kızılötesi ışık transformatörleri gibi hareket ettiği belirtildi.

Nano parçacıklar, bilim adamları Tien Şüe ve Cin Bao'nun liderliğinde, fareler üzerinde denendi.

Farelerin, nano parçacıkların tek doz yerleştirilmesinden sonra bilinçsizce kızılötesi ışıkları fark ettiklerini gösteren fiziksel tepkiler verdiği gözlendi.

Nano parçacıkların gün ışığında bile hayvanların kızıl ötesi ışıkları görmesini, minimum yan etkilerle 10 haftaya kadar sağladığı belirtildi.

Bulguların, ordu operasyonları ve şifre çözme dahil çeşitli alanlarda kullanılmak üzere insanlarda kızılötesi görme teknolojilerindeki gelişmelerin önünü açabileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:25
  1. fareler
  2. kızılötesi
  3. nano teknoloji

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