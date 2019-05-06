Fare zehiriyle intihara kalkıştı Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir kişi ailevi problemler nedeniyle fare zehri içerek intihara kalkıştı.

Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir kişi ailevi problemler nedeniyle fare zehri içerek intihara kalkıştı.

Olay, ilçeye bağlı Ağcakoyun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre girdiği bunalımdan kurtulamayan H.B. (39) adlı kadın fare zehri içti. Yakınları tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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