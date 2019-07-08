0553 313 94 23

Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar göçerlerin akınına uğradı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar göçerlerin akınına uğradı. Terörün kökünün kazınıp huzur ortamının yaygınlaşması ile birlikte göçerlerin uğrak mekanı haline gelen Faraşin yaylası 250 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yaptı.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl Faraşin, Hale, Kahnicemet ve Meydan’a akın eden göçerler sürülerini serin ve temiz sularda besleyebilmek için bitki florası zengin olan yüksek rakımlı yaylalara çıkardı. Yaklaşık 250 bin koyunu barındıran yaylada çiftçiler, süt, yoğurt, peynir ve tereyağı üretti. Terörün kökünün kazınması ve bölgede huzur ortamının sağlanması ile rahat bir şekilde yaylalara çıkan göçerler ürettikleri ürünlerle hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağladı.



“Yaylalarımızda artık huzur hakim”


Konu ile ilgili konuşan Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, arazilerinin çoğunun dağlık ve engebeli olduğunu söyledi. Büyükbaş hayvanlarının az olduğunu fakat küçükbaş hayvanlarının yüz binleri geçtiğini kaydeden Aktaş, “Sadece yerli vatandaşımızın 65 bin kayıtlı küçükbaş hayvanı var. Komşu il ve ilçelerden yaz döneminde yaylaya çıkan göçerlerle beraber toplam 250 bin hayvan geldi. Bu yıl sağ olsun yetkililerimiz bu konuda vatandaşlarımıza çok yardımcı oldular. Hiçbir yaylamızın üzerinde bir yasak yok. İstediği yere gidip hayvanlarını otlatabiliyor. Ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sunan yaylalarımızda artık huzur hakim” dedi.



“Yıllar sonra yaylaya çıkmanın sevincini yaşadım”


Yıllar sonra yaylaya çıkmanın sevincini yaşadığını belirten Ahmet Ataman isimli vatandaş, koyun sürüsü içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ataman, “Yıllar önce burada kalıyorduk. Bu yaylalar yerleşim yerlerimizdi. Bazı sebeplerden dolayı buradan göçmüş ilçe merkezine gitmiştik. Şimdi tekrar buralardayız. Bu güzel doğa harikasını görmek nasip oldu. Allah birliği beraberli ve kardeşliği daim kılsın inşallah. Sadece bir talebim var yaylalarımızın yolları çok kötü, temizlerse çok sevinirim” diye konuştu.


Hakkari, Van ve Şırnak sınırları içerisinde bulunan 3 bin rakımlı doğa harikası olan Feraşin yaylasında göçerlerin peynir, süt, tereyağı yapma işlemlerisonbahar aylarına kadar sürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Güney Kore Dışişleri Bakanının oğlu, anne babası gibi Kuzey'e iltica etti
    1. Eski Güney Kore Dışişleri Bakanının..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu..
    3. Mide yanması olanlara sık ve az yeme..
    4. EGİAD iş dünyası Tunç Soyer ile buluştu
    5. Rusya ile Gürcistan arasındaki kriz..
    6. TEB'den KOBİ'lere özel, avantajlı..
    7. Van YYÜ, ‘En Yeşil Ofis’ listesinde..
    8. Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. "Türk filmleri Amerikan filmlerinden..
    11. Esenyurt’ta kırmızı ışıkta bekleyen..
    12. Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve..
    13. Adı Eren Bülbül anısına konmuştu!..
    14. Bitlis’te 50 bin sazan yavrusu tatlı..
    15. Demirtaş: “Yeni hizmet binamız..
    16. DPÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    17. TOKİ Ankara Kuzeykent başvuruları ne..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Balkanların..
    19. Mersin'de kırmızı alarm! Metil alkol..
    20. İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem
    21. Cirit 100. yıl şampiyonlarına kupa
    22. Fatih Terim devrede! Beşiktaş'a..
    23. Kahramanmaraş’ın Alpleri: ‘Başkonuş..
    24. Minik Özge’nin yeni protez bacak..
    25. (Özel) Arızalanan tekneden denize..
    26. Spekülatörler yaz meyvelerine göz dikti
    27. S-400’ler nereye konuşlandırılacak?
    28. Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç..
    29. Türk boks kulübünden iki altın kemer
    30. "Yazın üst solunum yolu..
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’